  • Как это работает

    • Удалить вокал и создать акапеллу

    Разделить музыку на инструментальную и вокальную партии с помощью искусственного интеллекта.

    Удалить вокал и создать акапеллу

    Сделать минус из любой песни

    Данное онлайн приложение разделит вашу любимую песню на две отдельные дорожки - минусовку и чистый вокал без музыки.

    Высокое качество удаления голоса обеспечивается сложными расчетами алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. Несмотря на сложность и высокую стоимость обслуживания, это абсолютно бесплатно.

    Процесс обработки обычно занимает 10 секунд. Просто выберите файл и подождите ...