Удалить вокал и создать акапеллу

Сделать минус из любой песни

Данное онлайн приложение разделит вашу любимую песню на две отдельные дорожки - минусовку и чистый вокал без музыки.



Высокое качество удаления голоса обеспечивается сложными расчетами алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. Несмотря на сложность и высокую стоимость обслуживания, это абсолютно бесплатно.



Процесс обработки обычно занимает 10 секунд. Просто выберите файл и подождите ...