Удалить вокал и создать акапеллу
Разделить музыку на инструментальную и вокальную партии с помощью искусственного интеллекта.
Сделать минус из любой песни
Данное онлайн приложение разделит вашу любимую песню на две отдельные дорожки - минусовку и чистый вокал без музыки.
Высокое качество удаления голоса обеспечивается сложными расчетами алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. Несмотря на сложность и высокую стоимость обслуживания, это абсолютно бесплатно.
Процесс обработки обычно занимает 10 секунд. Просто выберите файл и подождите ...